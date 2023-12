Napoli-Monza | probabili formazioni e dove vederla in tv

Commenta per primo Ultima chiamata del 2023 per il, ancora in crisi di risultati. Dopo il ko con la Roma, la squadra di Mazzarri tornerà in campo domani al Maradona, per affrontare unche arriva da tre sconfitte nelle ultime quattro ...Commenta per primo Agli ordini di Mazzarri , si è svolto l'ultimo allenamento in casain vista del match contro il. In dubbio resta Lobotka che però ha lavorato regolarmente in gruppo. facendo aumentare le possibilità di vederlo in campo contro i brianzoli. Out Natan ,.L'errore a porta vuota nella gara contro il Monza da parte di Jonathan Ikonè è ormai nella testa di tutti. Il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, in conferenza ...In attacco è piena emergenza, ma Mazzarri può sorridere almeno sul fronte Lobotka. Lo slovacco si è allenato con i compagni nella ...