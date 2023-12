Napoli-Monza | Mazzarri | «Nessuna rivoluzione sul mercato a gennaio | non c’è materiale»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Walter, tecnico del, in conferenza stampa per il match contro ilprevisto per domani, 29 dicembre, alle 18:30. https://youtube.com/watch?v=Bdyc6JN4Wj8%3Fsi%3DrwS9qEl3z3KsV3j1 «Secondo me domani è difficilissima, ho guardato quella con la Lazio e la Lazio è andato in difficoltà. Hanno un bravo allenatore» Condizioni di Lindstrom e Lobotka: «Per provare determinate cose in allenamento, non le ho potute provare. Oggi vedrò le condizioni di tutti per decidere chi giocherà dal primo minuto». Domani non ci sono Osimhen e Politano. Come si affronta il periodo? «Lobotka è titolarissimo da sempre, se sta bene gioca. Lindstrom non ha 90 minuti, devo fare staffetta. Devo essere bravo a capire chi parte dall’inizio e chi sostituito» Come si fronteggia la situazione? «Ci sono ragazzi come Zerbin che in allenamento si ...