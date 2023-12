Napoli-Monza | Mazzarri | “La squadra deve ritrovare fiducia | Natan fuori un mese e mezzo”

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Walterè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di, match valido per la 18^ giornata di Serie A 2023/2024: “Dovremo fare una grande partita: sarà molto dura perché affronteremo unache gioca molto bene, ha un bravo allenatore e non ha niente da perdere. Ho visto la Lazio, che gioca con il nostro stesso modulo, ed è andata in grande difficoltà. Sarà una gara importantissima per tanti motivi. Voglio ringraziare il pubblico. Ho saputo che ci sarà lo stadio pieno a darci una mano, sono contento di sapere che i nostri tifosi ci saranno vicini per 95 minuti“. VIDEO – RIVEDI LA CONFERENZA STAMPA “Mercato di gennaio? Preferisco che ne parli la società, io voglio aiutare i giocatori a trovare quellache avevano l’anno scorso ed evitare errori. Le rivoluzioni ...

