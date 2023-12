Napoli-Monza | le probabili formazioni

(Di giovedì 28 dicembre 2023) . Ilospita ilal Maradona per la gara valida per la 18ª giornata di Serie A. Azzurri a caccia di una vittoria per dimenticare la sconfitta dell’Olimpico e riavvicinarsi alla zona Champions. Brianzoli che invece vengono da due sconfitte di fila e sperano nel colpaccio in trasferta per poter tornare a sognare l’Europa.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Walter Mazzarri.(3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Caldirola, D’Ambrosio; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Mota; Colombo. Allenatore: Raffaele Palladino. Chi schierare al Fantacalcio? Senza lo spettro di Osimhen e contro un avversario orfano del suo difensore migliore (Marì), Simeone potrebbe trovare il secondo ...

Il centrocampista tedesco del Napoli Diego Demme si è ferma to a causa di un infortunio al polpaccio. Ricordiamo che per gli azzurri è in dubbio ... (ilnapolista)

Walter Mazzarri è tornato a parlare. Lo ha fatto in conferenza stampa per presentare la sfida al Monza in programma domani al Maradona alle ore ... (247.libero)

... Raffaele Palladino L'allenatore delRaffaele Palladino è intervenuto in conferenza stampa prima della gara col. La conferenza di Palladino " So ora che farò cinquanta panchine in A, è ...Commenta per primo Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa della sfida che attende il suoin casa del, ecco le sue parole. TRAGUARDO - .'So che farò cinquanta panchine in A, è una bella soddisfazione. Vogliamo fare una grande prestazione, affrontiamo i campioni d'Italia che ...Monza in campo a Napoli nel tardo pomeriggio di domani e il tecnico monzese Raffaele Palladino cerca così la scossa dei suoi dopo i due ko ...in considerazione dell’elevato afflusso di spettatori previsto, la SSC Napoli invita tutti i tifosi a recarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al fischio d'inizio, al fine di espletare corretta ...