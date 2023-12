Napoli-Monza | confermate tre assenze alla vigilia | il comunicato è ufficiale

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Mancano ormai poche oresfida tra, che ha un significato importantissimo per la squadra partenopea, considerando il momento complicato che sta vivendo la compagine campione d’Italia in carica. La partita contro ilè uno snodo importantissimo per la stagione del, che ha la possibilità di tornarevittoria dinanzi al proprio pubblico, che ha risposto presente con quello che si preannuncia un sold out a sorpresa, considerando quello che è lo stato di forma degli uomini di Walter Mazzarri. Unche si presenta in emergenza, seppur sembra aver recuperato sia Lobotka che Lindstrom (quest’ultimo sicuramente non al meglio e, per questo, si giocherà la maglia da titolare con Zerbin, ndr).che, a sua volta, si ...

Le probabili diper Sky:probabili formazioni(4 - 3 - 3), probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jeus, Mario Rui; Anguissa, Cajuste, Zielinski; ...Commenta per primo Raffaele Palladino , allenatore del, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro ilal Maradona: problemi in difesa per i brianzoli, out Pablo Marì e Andrea Carboni , mentre torna l'esterno Franco ...A parlare dei temi del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Fabio Bazzani.Adriano Ancona, giornalista del Corriere dello Sport ed inviato al seguito del Monza, ha analizzato in esclusiva per TuttoNapoli.net la prossima sfida contro il Napoli e non solo.