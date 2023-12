Napoli | Mazzarri | “Simeone e Raspadori? Non insieme”

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Tempo di lettura: 4 minuti“Alla fine in campo sono i giocatori che rendono un campionato buono o meno buono. Osimhen da quando è rientrato viene martoriato in ogni match e forse ora sente la responsabilità, dopo aver fatto sfaceli lo scorso anno ora ne sente il peso. E’ rientrato dall’infortunio, ora ha la squalifica e la Coppa d’Africa, io lo difendo e so che quando torna ci darà molto”. Lo ha detto il tecnico delWalteralla vigilia del match con il Monza, primo di una lunga serie di gare senza Osimhen. Contro i lombardi manca anche l’altro squalificato Politano, manon vededal 1?: “Loro due mi piacciono tanto – ha detto – ma farli giocaresignifica cambiare molto al modulo, e poi conta avere un ...

"Sul mercato non vedo una rivoluzione in arrivo , soprattutto a gennaio. Ma di questo tema preferisco parli il club, io voglio dare una mano ai ... (247.libero)

Il francese, ai tempi ai margini del Tottenham come Hojbjerg, si trasferì al Napoli con la semplice ... SUL MERCATO IN CONFERENZA: "Le rivoluzioni non si fanno a gennaio, non c'è il materiale ..." Lo ha detto il tecnico del Napoli Walter Mazzarri alla vigilia del match contro il Monza. "Domani affrontiamo un Monza forte - ha detto - ho visto il loro match contro la Lazio che ha un modulo ..."