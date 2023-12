Napoli | Mazzarri in conferenza stampa

Leggi su seriea24

(Di giovedì 28 dicembre 2023) (Adnkronos) – Ilaffronterà il Monza nell’ultimo turno di Serie A del 2023. Alla vigilia dell’incontro mister Walterè intervenuto in, ecco uno stralcio delle dichiarazioni dell’allenatore degli azzurri: “Abbiamo parzialmente recuperato Lindstrom ma sicuramente non potrà giocare l’intero match. Vedrò in base alle risorse che abbiamo, dopo l’ultimo allenamento di oggi, che tipo di formazione mandare in campo. Ci sono 5 cambi e comunque si possono modificare le situazioni tattiche in corso. L’idea è capire chi può dare il massimo anche in base al minutaggio. Sicuramente al momento siamo in emergenza, abbiamo anche perso Natan per un po’ di tempo. Simeone e Raspadori? A me piacciono entrambi, dico la verità, però farli giocare insieme al momento è difficile anche perchè ...