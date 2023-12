Napoli | Mazzarri dice “nessuna rivoluzione sul mercato” Ma sarà davvero così?

(Di giovedì 28 dicembre 2023) In conferenza stampa il tecnico delha parlato anche di. I fatti però potrebbero presto smentire le sue dichiarazioni. “Le rivoluzioni sulnon si fanno a gennaio. Non c’è il materiale per poterlo fare.”il tecnico delWalteralla vigilia del delicatissimo match casalingo contro il Monza. Momento difficile Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Walter Mazzarri è tornato a parlare. Lo ha fatto in conferenza stampa per presentare la sfida al Monza in programma domani al Maradona alle ore ... (247.libero)

... chiedo la cura dei dettagli e l'approccio alla gara" Come vede ildomani "Ha qualche ... Qualche giocatore ha tirato un po' la carretta, vediamo quale cambio fare"sul Monza Anche il ..." "Voglio ringraziare il pubblico, so che ci sarà lo stadio pieno, spero ci dia una mano in un momento difficile". Così il tecnico del, Walter, in apertura di conferenza stampa alla vigilia del match casalingo contro il Monza. "Sono felice di sapere che i tifosi ci saranno vicini e ci daranno il loro sostegno per 95 ...Walter Mazzarri è stato interrogato anche sull'atteggiamento di Osimhen che a Roma ha rimediato un'espulsione ed ieri ha ottenuto dal club un permesso ...C'è un giocatore che viene dato nei radar di Napoli e Juventus e che potrebbe approdare ad una delle due squadre già a gennaio ...