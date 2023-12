Napoli | Mazzarri chiede un nuovo difensore | un ex Juventus nel mirino della dirigenza

Walter Mazzarri , tecnico del Napoli, in conferenza stampa per il match contro il Monza previsto per domani, 29 dicembre, alle 18:30. L'articolo ... (ilnapolista)

Alle 11.30 torna a parlare Walter. Lo farà in conferenza stampa per presentare la sfida al Monza in programma domani al Maradona alle ore 18.30. Sarà l'ultima partita del 2023. Ilripartirà in campionato dopo il ko ...potrebbe offrirgli la chance di diventare un titolarissimo nei prossimi mesi epunta ad un profilo che già conosce bene il nostro calcio per dare una svolta al centrocampo. Ora, ...Elmas ufficiale al Lipsia. Il Napoli lavora al sostituto. L’obiettivo principale è Lazar Samardzic dell’Udinese, che per tipologia di calciatore è più vicino a Zielinski, il cui rinnovo non è vicino, ...Il Napoli ha bisogno di rinforzare la rosa e sembra la società voglia fare un tentativo da 25 milioni di euro. Ecco tutti i dettagli ...