Napoli | la Salernitana chiude la porta per Mazzocchi

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Ilvuole a tutti i costi un rinforzo per le corsie laterali e Pasqualerappresenta uno dei principali obiettivi Ilvuole a tutti i costi un rinforzo per le corsie laterali e Pasqualerappresenta uno dei principali obiettivi. Può giocare sia a destra e sia a sinistra e coglierebbe al volo la chance di poter giocare in una big della Serie A. Dall’altra parte lasta facendo muro perché nella corsa alla salvezza non vuole privarsi di un giocatore così imnte, ma da qui a fine mercato invernale tutto potrebbe cambiare. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

La coppa d’Africa prenderà il via tra poche settimane, per la precisione il 13 gennaio, con molti club che perderanno vari giocatori. Ci siamo ... (spazionapoli)

C’è una prima offerta concreta del Napoli per Pasquale Mazzocchi , jolly di difesa e centrocampo della Salernitana per il quale... (calciomercato)

Dopo Monza e Torino, il Napoli affronterà nuovamente la Salernitana di Pippo Inzaghi, per il secondo atto del derby campano. Prima il Monza in casa, ... (spazionapoli)

C’è una prima offerta concreta del Napoli per Pasquale Mazzocchi , jolly di difesa e centrocampo della Salernitana per il quale... (calciomercato)

, il mercato in entrata Ma torniamo alle mosse in entrata: in arrivo un terzino destro, un ... ma ballano 2,5 milioni tra offerta (1,5) e richiesta della(4). Se le parti non ...Mazzocchi piace alma anche alla Fiorentina. I viola, a propria volta, propongono una ... A questo punto lanon dispera di arrivare ad un altro atalantino, cioè Soppy che non sfonda a ...SERIE A - Nella Juventus Locatelli e Chiesa tentano il recupero, mentre la Roma ritrova Dybala. Ok Berardi nel Sassuolo e Retegui nel Genoa.In un calcio sempre più tattico sono spesso i dettagli a fare la differenza. Tra i più importanti ci sono ii movimenti sulle palle inattive a favore e contro. L’ Atalanta deve fare i conti con una ...