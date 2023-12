Napoli | interesse per Dragusin | ma c’è anche l’Atalanta

In Italia, sta emergendo un crescentenei confronti del leasing sociale . In pratica, le ... Milano, Bologna, Roma e. Nel corso dell'anno successivo, l'iniziativa sarà estesa a livello ...E con le prestazioni inevitabilmente arriva anche il mercato con l'assodato del Milan, ... Tutti avvisati,, ma soprattutto Milan compreso che da tempo lo sta seguendo ma che, per ...Napoli, 28 Dicembre – Ecosfera Servizi Spa, Energy Service Company (ESCo) di rilievo nazionale operante nel settore del global service, progettazione e gestione integrata di servizi per la transizione ...Ecosfera Servizi Spa, Energy Service Company (ESCo) di rilievo nazionale operante nel settore del global service, progettazione e gestione integrata di servizi per la transizione ecologica dell’econom ...