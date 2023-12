Napoli | il saluto di Elmas | «Sempre nel mio cuore»

Leggi su calcionews24

Eljif Elmas è da poche ore un calciatore del RB Lipsia, ma il centrocampista, sui propri social, non dimentica Napoli e i suoi tifosi. Di seguito il saluto al club. «Cari tifosi, mi avete accolto bambino, mi avete coccolato, mi avete protetto, aiutato nella crescita fino a diventare un uomo. Insieme abbiamo vissuto momenti bellissimi, trascorso notti indimenticabili e vissuto gioie indescrivibili. Far parte della famiglia napoletana è stato un privilegio. Qui ho avuto la possibilità di conoscere persone fantastiche e creare amicizie che porterò con me. Il vostro affetto, il vostro calore, la vostra gioia e il vostro amore mi accompagneranno ovunque.