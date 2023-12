Napoli | De Biasi | “Chiunque sarebbe arrivato al posto di Spalletti…”

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Ha parlato anche delGianni De, commissario tercnico dell’Azerbaijan intervenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione ‘Marte Sport Live’. In seguito le sue dichiarazioni: “Premesso chefosseavrebbe avuto difficoltà a sostituire Spalletti, bisogna dire che oggi la squadra fa numeri. Luciano faceva 2.2 gol a partita e ne subiva 0.73, Garcia ha avuto una media punti di 1.75 e Mazzarri, ad oggi, 1.12. Il problema è capire le reali insidie di questa squadra, che lo scorso anno ha dimostrato di essere fortissima e quest’anno avrebbe anche potuto ripetersi se non si fossero instillati dubbi, o incertezze nei giocatori”. Mazzarri Mazzarri ovviamente è in difficoltà, ha perso tre confronti diretti, il problema è “dentro”, ma non solo. Ci sono state certe ...

Spetterà a Radio Company, DJ Ale Dee Viviana Rapisardi intrattenere il pubblico in piazza ...: CAPODANNO IN PIAZZA PLEBISCITO . A partire dalle ore 21 in Piazza Plebiscito si alterneranno ...Con uno sguardo più family " In fuga con Babbo Natale ", commedia di Volfango De" dal ... RaiPlay valorizza gli adattamenti dal teatro di Eduardo De Filippo: in testa la novità 2023 "...L'ex allenatore del Toro Gianni De Biasi, che alla fine del mese scorso era anche ct della Nazionale dell'Azerbaijan, ruolo poi lasciato, ha parlato al Tuttosport della sfida di domani tra ...Gianni De Biasi, ex allenatore del Torino e fino al mese scorso ct della Nazionale dell'Azerbaijan, ha rilasciato quest'oggi un'intervista al quotidiano Tuttosport in vista della sfida ...