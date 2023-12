Napoli | «Capodanno sicuro» | sequestrate oltre 1 | 2 tonnellate di fuochi d' artificio illegali

(Di giovedì 28 dicembre 2023) I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di, allo scopo di garantire la sicurezza dei cittadini in vista del, hanno intensificato le attività di contrasto...

Torna a Napoli il concerto della notte di Capodanno in piazza del Plebiscito , con Arisa e The Kolors . L’appuntamento rientra nel programma di eventi ... (ildenaro)

Incontro sui trasporti , oggi nella sede della Prefettura di Napoli , in vista del Capodanno . Al vertice, convocato dal prefetto di Napoli , Michele di ... (ildenaro)

Napoli , Ponticelli : ordigni pericolosi per il capodanno nascosti nel ripostiglio di casa. Carabinieri arrestano 34enne . Dovrà rispondere di ... (2anews)

Il clima insolitamente mite che ha caratterizzato le festività natalizie in gran parte dell’Italia sembra destinato a persistere anche durante gli ... (teleclubitalia)

A Napoli , in vista del Capodanno , intensificati i controlli della Guardia di finanza per il contrasto alla commercializzazione illecita di botti e ... (liberoquotidiano)

