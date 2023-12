Napoli a caccia dei gol perduti | dove sono le reti in mediana?

Vedi la Juventus e ilin primis, le due big adi rinforzi in quel ruolo. E in parte anche la Lazio. Samardzic (LaPresse) - calciomercato.itIl nome che risponde alle esigenze di tutti ...in dubbio Pellegrini nonostante il gol con il. A destra partira Kristensen, a sinistra si attende il recupero di Zalewski, è pronto Spinazzola. Dovrebbe tornare tra iconvocati Kumbulla. Guarda ...Il match è in programma venerdì 29 dicembre alle ore 18.30 allo stadio Diego Armando Maradona, valido per la diciottesima giornata della Serie A 2023-2024.Notizie Calcio Napoli - Diretta della conferenza stampa di Walter Mazzarri alla vigilia di Napoli Monza. Tutto in diretta gratis per seguire la conferenza stampa di Mazzarri. Inizierà alle ore 11:30 d ...