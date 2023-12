Nadal | il ritorno del campione e la dieta della rinascita VIDEO

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Pubblicato il 28 Dicembre, 2023 Rafadopo quasi un anno di inattività si appresta a tornare nel circuito ATP. L’ex numero 1 del mondo è volato in Australia e da Brisbane riprenderà in mano la sua carriera. Eccolo in un allenamento alla vigilia del suoin campo. In molti sono pronti a scommettere nell’ennesimovincente. Ma nessuno in realtà può azzardare pronostici., un fenomeno assoluto, un esempio, ma gli anni sono 37 e gli avversari sono giovani e forti. L’unica certezza è che se Rafa è tornato è perché pensa di poter competere con i migliori e per farlo ha anche modificato la sua. Una carriera straordinaria. Nel 2004 ha vinto il primo titolo ATP, dopo vent’anni proverà a vincere ancora. All’epoca era un ragazzino e come tanti ...