MotoGP | Marc Marquez si paragona a Max Verstappen | “Lui ha il killer instinct come me”

(Di giovedì 28 dicembre 2023)è pronto per rilanciare le sue quotazioni in vista del 2024. Lo spagnolo ha lasciato la Honda dopo un rapporto che durava da undici anni. Gli ultimi risultati non erano stati all’altezza delle ambizioni del Cabroncito ine, viste le problematiche della moto giapponese,ha deciso di cambiare aria e di accasarsi al Team Gresini. L’asso nativo di Cervera avrà a sua disposizione una Ducati GP23, per intenderci quella che ha permesso a Francesco Bagnaia di vincere il titolo quest’anno. Tradotto: un mezzo altamente qualificato. Pur non avendo un trattamento da ufficiale, tutti sono convinti chesarà in lizza per il titolo e i tempi messi in mostra nel test di Valencia (Spagna) confermano questo. Undesideroso di tornare a lottare per qualcosa di ...

Per rendere bene l'idea dell'impresa, basti pensare che nella MotoGP moderna solamente Valentino Rossi e Marc Marquez erano riusciti a trionfare in classe regina per due anni di fila. 'Mi piace tanto Max Verstappen, soprattutto perchè è un vero killer'. Marc Marquez, intervistato da 'RacingNews365', traccia i punti in comune con il pilota Red Bull in F1. 'Per vincere, per avere successo o essere un eroe - spiega il nuovo pilota Ducati del Team ...