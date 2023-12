Morto suicida Lee Sun-kyun | stella di “Parasite”

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Si toglie la vita l’attore da Oscar di “” Vittima della Corea spietata che denunciava La Stampa, di Carlo Pizzati, pag. 17 Siete cortesemente pregati di non diffondere informazioni false basate su ipotesi e supposizioni». Con questo monito, l’agenzia Hodu e U Entertainment annuncia la scomparsa della star del cinema sudcoreano Lee Sun-, trovatonella sua auto ieri a Seoul accanto a un blocchetto di carbone, metodo spesso utilizzato in Corea del Sud per togliersi la vita. Ed è giusto rispettare quest’invito di fronte alla morte di un uomo di 48 anni inseguito dall’accusa d’aver fumato qualche spinello e aver usato droghe psicoattive. Nulla di più. Ma la storia dietro la morte dell’attore famoso per il ruolo nel film vincitore di quattro Oscar e della Palme d’Or, «», oltre ad essere apprezzato ...