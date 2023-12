Morto Jacques Delors | Calenda | “Ci lascia un grande europeo”

(Di giovedì 28 dicembre 2023) ROMA – “Profondo cordoglio per la notizia della scomparsa di. Ciun, in un tempo in cui l’Europa avrebbe molto bisogno di figure come la sua”. È quanto scrive sulla sua pagina Facebook il segretario di Azione, Carlo(foto). L'articolo L'Opinionista.

Nel bene e nel male ha sempre detto: "Sono stato io". Aggiungendo: "Non ho rimpianti, ma non dico che avevo ragione". Questo era Jacques Delors , ... ()

È venuto a mancare all’età di 98 anni Jacques Delors , politico ed economista, ex presidente della Commissione europea, tra il 1985 e il 1995 ed ex ... (zon)

Leggi Anche Addio aDelors: èa 98 anni uno dei padri politici dell'Unione europea. Fu presidente della Commissione tra 1985 e 1995 Un decennio, dal 1985 al 1995, come l'Europa non ne ...approfondimento ÈDelors, il "padre dell'Euro" aveva 98 anni FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Strage famigliare in Francia, le immagini del luogo del massacro. ...Anche i vescovi dell’Unione europea esprimono cordoglio per la morte di Jacques Delors, ex presidente della Commissione europea, tra i padri dell’euro e del mercato unico, morto ieri all’età di 98 ann ..."Sono un socialdemocratico", disse di sé, sintetizzando in una formula il suo pensiero [di Giampiero Gramaglia] ...