Morto Gaston Glock | inventore della celebre pistola

(Di giovedì 28 dicembre 2023) caption id="attachment 353448" align="alignleft" width="300"/captionIl produttore austriaco di pistole, creatore di armi di piccolo calibro divenute molto celebri, èall'età di 94 anni. Lo ha annunciato la sua azienda sul suo sito web. "In memoria di, 19/07/1929 - 27/12/23. La perfezione continua", ha scrittoGmbH, accompagnando l'omaggio con un ritratto dell'uomo d'affari e una fascia nera.aveva fondato la sua società d'armi nel 1963 a Deutsch-Wagram, in Austria.Il padresemiautomatica "" aveva studiato ingegneria meccanica a Vienna, prima di realizzare prototipi di pistole. Nel 1982 vinse una gara d'appalto ...

Nel 1982 vinse una gara d'appalto dell'esercito austriaco progettando un'arma da fuoco realizzata in gran parte con materiali non metallici. L`azienda, che oggi ha numerose filiali in tutto il mondo, ...All'età di 94 anni èl'ingegnere austriacoGlock , inventore della pistola Glock . Nel 1999 è sopravvissuto a un tentativo di omicidio e anni dopo ha fatto notizia per il difficile divorzio dalla prima moglie ...(Adnkronos) – E' morto oggi all'età di 94 anni, Gaston Glock, il fondatore austriaco dell'azienda produttrice di armi da fuoco Glock. Nato il 19 luglio del 1929…