Morta Francesca | figlia del campione Giovanni Battaglin | il malore dopo la malattia

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Il mondo del ciclismo è in lutto per la prematura scomparsa didell’ex, vincitore del Giro d’Italia e della Vuelta di Spagna negli anni ’80.aveva solo 40 anni ed è stata portata via da una grave, una forma di sarcoma, contro la quale aveva lottato con grande coraggio. La notizia della sua morte ha scosso non solo la comunità ciclistica, ma anche tutte le persone che avevano avuto il privilegio di conoscerla. Il suo sorriso genuino e spontaneo viene ricordato da chiunque l’abbia incontrata, ed è stato un raggio di luce nella vita di coloro che l’avevano amata e conosciuta. Il messaggio di dolore del fratello Alessandrolascia nel dolore il ...