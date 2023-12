Morta Dada Grimaldi | è stata la prima donna regista della Rai

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Torino ha detto addio ad una delle sue figlie più illustri, Alda, conosciuta universalmente come. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel mondotelevisione italiana, essendolaRai. Nata a Genova il 6 ottobre 1919,si iscrisse al corso di recitazione al Centro Sperimentale di Cinematografia, in un’epoca in cui alle donne era precluso l’accesso al corso di regia. Lì, ebbe la fortuna di studiare e lavorare con figure leggendarie del cinema italiano come Antonioni, Germi, Pietrangeli, De Santis e grandi maestri dell’epoca come Chiarini, Pasinetti e Barbaro. La sua carriera prese una svolta decisiva quando Luchino Visconti la scelse come ...

