Monza | Palladino | “Sono figlio di Napoli Andremo al Maradona per vincere”

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Sarà una giornata particolare per Raffaeleche, nel giorno che precede il match contro il, ha parlato del suo ritorno in Campania nel capoluogo che è stato casa per l’attuale mister dei brianzoli. Nonostante il cuore aha sottolineato la sua voglia di uscire dalcon il bottino pieno.: “Sarà un’emozione diversa.undi, lì vive la mia famiglia e cii miei amici. Nonostante io sia stato via tanto tempo, il mio cuore è napoletano e io mi sento napoletano a tutti gli effetti. Non sapevo che fosse la mia cinquantesima panchina. Tuttavia questo traguardo sarà un punto di partenza e domani dobbiamo fare una bella prestazione: affrontiamo i campioni ...

L'allenatore del Monza , Raffaele Palladino ha dichiarato dopo la sconfitta in casa per 1-0 contro la Fiorentina in campionato: "Oggi... (calciomercato)

Commenta per primo Raffaeleha parlato in conferenza stampa della sfida che attende il suoin casa del Napoli , ecco le sue parole. TRAGUARDO - .'So che farò cinquanta panchine in A, è una bella soddisfazione. ...Raffaele, allenatore del, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Napoli al Maradona: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere ...MONZA - Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in vista del match di campionato contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine ...Monza in campo a Napoli nel tardo pomeriggio di domani e il tecnico monzese Raffaele Palladino cerca così la scossa dei suoi dopo i due ko ...