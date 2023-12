Monza | Palladino | “Napoli? Vogliamo fare una grande gara”

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Raffaele, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista dellacontro il. Queste le sue parole: “So ora che farò cinquanta panchine in A, è una bella soddisfazione.unaprestazione, affrontiamo i campioni d’Italia che hanno grandi giocatori. Ho visto una buona settimana, abbiamo lavorato bene e abbiamo voglia dipunti. Dobbiamo ricominciare abene. Voglio una squadra affamata di risultati.? Sarà emozionante, è la prima volta al Maradona. Ho affrontato tante volte ilda calciatore, sono un figlio die ho vissuto li con la mia famiglia e gli amici. Il mio cuore è sempre lì. Verranno tanti a ...

Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa della sfida che attende il suo Monza in casa del Napoli, ecco le sue parole. TRAGUARDO -... (calciomercato)

Sarà una giornata particolare per Raffaele Palladino che, nel giorno che precede il match contro il Napoli, ha parlato del suo ritorno in Campania ... (sportface)

Nonostante il cuore a Napoli,ha sottolineato la sua voglia di uscire dal Maradona con il bottino pieno.: ' S arà un'emozione diversa. Sono un figlio di Napoli, lì vive la mia ...... RaffaeleL'allenatore delRaffaeleè intervenuto in conferenza stampa prima della gara col Napoli. La conferenza di" So ora che farò cinquanta panchine in A, è ...Conferenza stampa pre Napoli-Monza di mister Palladino: ”Sarà emozionante, è la prima volta al Maradona da mister. Ho affrontato tante volte il Napoli da calciatore, sono un figlio di Napoli e ho viss ...Monza in campo a Napoli nel tardo pomeriggio di domani e il tecnico monzese Raffaele Palladino cerca così la scossa dei suoi dopo i due ko ...