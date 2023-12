Monza | Palladino apporta dei ritocchi per la trasferta a Napoli

Sarà una giornata particolare per Raffaele Palladino che, nel giorno che precede il match contro il Napoli, ha parlato del suo ritorno in Campania ... (sportface)

Raffaele Palladino , allenatore del Monza , ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Napoli. Queste le sue parole: “So ora che ... (terzotemponapoli)

"Ho visto una squadra che in settimana ha lavorato bene per giocare contro i campioni d'Italia", spiega il tecnico biancorosso Monza - "Da ... (ilgiornaleditalia)

Alla vigilia della trasferta di Napoli, il tecnico del, Raffaele, ha lavorato sulle alternative tattiche e sull'intensità, per lasciarsi alle spalle le due sconfitte consecutive maturate contro Milan e Fiorentina. Al Maradona il...Commenta per primo Un nuovo esame di maturità per ildi Raffaeleche, dopo aver sfidato nell'ordine Inter, Atalanta, Roma, Juve, Milan e Fiorentina e aver conquistato punti soltanto contro la Lazio di Sarri, aprirà domani (ore 18.30) al '...«Sono un figlio di Napoli e ho vissuto lì con famiglia e amici. Il mio cuore è lì, da sempre. Sarà una bella emozione essere al Maradona».Il Napoli, dopo la sconfitta di Roma, affronta il Monza per il riscatto in campionato. Mazzarri recupera Lobotka nell'ultimo allenamento.