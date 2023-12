Montella | Denunce | sequestri e patenti ritirate dai Carabinieri

(Di giovedì 28 dicembre 2023)(AV) –daidel Comando Provinciale di Avellino Nei giorni scorsi, la Compagniadi, sotto il coordinamento del Comando Provinciale di Avellino e sulla scorta delle direttive impartite dal Prefetto del capoluogo, ha attuato un servizio straordinario preventivo di controllo del territorio in occasione delle festività natalizie. Il servizio, effettuato con l’impiego di numerosi uomini e mezzi, ha riguardato sia la sicurezza stradale sulle principali arterie e nei centri abitati, che la sicurezza nei pressi dei locali punto ritrovo dei giovani e meno giovani. A conclusione dell’operazione idell’Aliquota ...

A conclusione dell’operazione i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Montella hanno deferito in stato di libertà ... Per tale motivo, oltre alla denuncia in stato di libertà, sono state ritirate ...Nei giorni scorsi, la Compagnia Carabinieri di Montella, sotto il coordinamento del Comando Provinciale di Avellino e sulla scorta delle direttive impartite dal Prefetto del capoluogo, ha attuato un s ...