Molestie a lavoro | anche l’immunologa Viola denuncia | «Anch’io molestata da un professore | “se non vieni a trovarmi ti complicherò la vita”»

(Di giovedì 28 dicembre 2023) «Posso raccontare due episodi diretti di molestia sessuale. Molti altri mi sono stati riferiti perché mi occupo di problemi di genere nella mia università». Antonella, oggi celebre immunologa essa di Patologia generale nell’ateneo di Padova, subì il primo ricatto quando era una giovane ricercatrice. «Subito dopo la laurea in Biologia – racconta a Repubblica – proprio durante l’esame di ammissione al dottorato di ricerca. Unordinario cercò in ogni modo di mettermi in difficoltà con le domande. Vinsi il dottorato lo stesso e dopo qualche giorno lui mi chiamò nel suo ufficio. Come vedi posso renderti lacomplicata, disse, ma se prendi l’abitudine di passare dal mio studio tutti i tuoi problemi si risolveranno». «Mi colse alla sprovvista. Avevo 22 anni – aggiunge ...