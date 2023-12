Molesta una donna ed aggredisce un poliziotto | 43enne in manette

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiGli Agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Avellino hanno tratto in arresto in flagranza del reato di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale un cittadino di nazionalità marocchina, senza fissa dimora, di anni 43,. I fatti risalgono alla serata di ieri, allorquando perveniva segnalazione telefonica al 113, da parte di una, la quale segnalava di essere stata inseguita, in via Circumvallazione, in prossimità della struttura adibita a poligono di tiro, da un uomo visibilmente esagitato che, dopo averlata verbalmente, l’aveva colpita con uno zaino lanciatole alle spalle. Laaggiungeva altresì che, avendo constatato l’evidente stato di alterazione psichica del soggetto, impaurita e temendo per la propria incolumità, aveva cercato e trovato riparo ...