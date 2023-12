Moglie di Maddaloni contro i fan di Beatrice | “Esagerate! Lei non si comporta bene”

Leggi su biccy

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Dopo aver passato le prime settimane vicino aLuzzi, Marconegli ultimi giorni (da quando è scoppiato il caso del burattinaio) si è avvicinato ai concorrenti che da settembre sono gli antagonisti dell’attrice. Alcuni fan della Luzzi hanno iniziato ad attaccare il campione e per questo la, Romina, è intervenuta sui social. Ho visto lo sfogo delladi marco, sinceramente mi dispiace proprio per tutti quei parenti, amici,mariti e mogli che vengono insultati da disagiati sui social solo perchè hanno qualcuno di caro che fa un reality. #grandefratello — valelia esposito (@ValeliaEsposito) December 28, 2023 Lo sfogo delladi. “Sto vedendo delle cose allucinanti. Sui social la gente è cattiva, maligna dentro. Non so cosa hanno passato nella ...