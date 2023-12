Moggi | «Napoli a dir poco disastroso | manca un direttore generale»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 28 dicembre 2023): «alun». L’uomo che fudel secondodi Maradona e che poi è stato radiato dopo Calciopoli, lo scrive su Libero dove tiene la sua rubrica settimanale. Ecco cosa scrive Lucianodopo la sconfitta delall’Olimpico di Roma contro i giallorossi di Mourinh. Iloggi è al settimo posto e ha perso Osimhen almeno per un mese. Una dirperde contro la Roma ed è settimo in classifica. Le due espulsioni hanno avuto un peso determinante sull’esito finale, ma la verità è che i giocatori, cardini deldel passato, non sono più gli stessi: ...