Leggi su napolipiu

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Lucianosvela segreti sul Napoli: Desotto accusa, ilposto per evitare premi. Scopri le dichiarazioni esplosive su Libero. In una recente intervista esclusiva rilasciata a Libero, l’ex dirigente sportivo Lucianoha gettato luce su una strategia insolita, ma intrigante adottata dal presidente del Napoli, Aurelio Desostiene che Depotrebbe puntare a raggiungere ilposto in classifica per evitare di doverpremi ai giocatori. Secondo, il presidente del Napoli ha affrontato delle difficoltà nella gestione del club, soprattutto nel trattenere figure chiave come l’allenatore Luciano Spalletti e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Entrambi ...