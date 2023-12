Modric | Rodri | Gundogan | Calha vale i top d' Europa

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, in 17 presenze ha realizzato 7 gol di cui 6 da palla ferma. Dagli assist ai passaggi riusciti passando per tiri, contrasti e palle recuperate: abbiamo ...Anche, nonostante non sia più un ragazzino, è un grande. Ma il croato è più mezzala che regista. Mi piace moltissimodel Manchester City . Però, in giro, al momento non ce ne sono tanti.Hakan Calhanoglu ha giurato amore all' Inter e non solo con il rinnovo firmato nel luglio 2023. L'accordo fino al 2027, come ogni altro contratto nel mondo del calcio, vale fino a un certo punto ma è ...La Gazzetta dello Sport pubblica oggi una serie di dati riguardanti i centrocampisti al top dei principali campionati europei che dimostrano sempre di più ...