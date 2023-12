Mls | un italiano vicino a una panchina | sarebbe un ritorno

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Marco Donadel potrebbe tornare in Canada e al Montreal. Il club della Mls in cui l'ex centrocampista ha giocato è infatti alla ricerca...

Tutte le cifre ufficiali per gli stipendi dei calciatori nel campionato di MLS. I dettagli ed i numeri in merito Di seguito le cifre ufficiali ... (calcionews24)

CHARLOTTE (Usa) - Non è un momento particolarmente propizio per il capitano dell'Argentina Lionel Messi . Al ritorno dalla nazionale dopo le ... (247.libero)

Christian Lattanzio , allenatore 52enne piacentino, è stato esonera to dal Charlotte , squadra americana militante in MLS. Fatale la sconfitta ai ... (sportface)

Nel 1998, il club ha vinto l'estinta Coppa Intertoto, non ha più disputato competizioni ... Joey Saputo, proprietario anche del CF Montreal della MLS, ha preso le redini della società nel 2015, ... La nostra intervista a Mitja Ilenic, terzino classe 2004 del New York City FC Lo volevano tante squadre in Europa, ma Mitja ha scelto di fare tappa a New York: "Il City Football Group ha un progetto ...