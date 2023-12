Minacce di morte a Vannacci | scritta all’esterno della sede Fdi Valdiano

Leggi su anteprima24

"Uccidiamo" è la minaccia scritta da ignoti con pennarello sul vetro del Coordinamento Vallo di Diano di Fratelli d'Italia a Sala Consilina, in provincia di Salerno. A darne notizia Francesco Bellomo, coordinatore di Fdi per il comprensorio valdianese. "Accuse, offese e vilipendi di ogni genere – spiega in una nota Bellomo – sono all'ordine del giorno per i pasdaran della libertà, schiavi del perbenismo militante che osteggia chiunque sia contrario al pensiero unico. Saranno questi i motivi che hanno spinto ignoti ad imbrattare, con scritte di minacce contro il generale, le vetrine del coordinamento Vallo di Diano di Fratelli d'Italia a Sala Consilina". La frase minacciosa "Uccidiamo ...