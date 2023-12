Milleproroghe | riforma Irpef | Superbonus | cosa ha approvato il governo nell’ultimo consiglio dei Ministri del 2023

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Molti i temi all’ordine del giorno nell’ultima riunione deldeldei. Dal decreto leggea un pacchetto di decreti attuativi della delega fiscale all’esame definitivo, tra cui l’attuazione del primo modulo didell’. Sul tavolo delanche i decreti legislativi in materia di adempimento collaborativo, contenzioso tributario e quello per le modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente. Uno dei principali risultati raggiunti dall’incontro delè il via libera al decreto ad hoc con il nuovo intervento sul, sulla base dell’intesa siglata prima dell’avvio della riunione. A saltare invece è stata, dopo un’accesa discussione (secondo quanto rivelato da fonti di ...

... infine, la misura contenuta nelle prime bozze del decretoche prorogava gli sconti ...chiude con un bilancio più che positivo per quel che riguarda il processo di attuazione della......Decreto, approvato in Consiglio dei Ministri, si prevede una revisione per il periodo 2025 - 2027. "Nell'ambito del piano di riorganizzazione della rete scolastica, frutto della...C'è poi un quarto decreto che contiene il primo modulo della riforma Irpef con il taglio a tre aliquote ... Rinviate le ricette elettroniche Nel Milleproroghe una grossa fetta dei provvedimenti ...Il Governo ha deciso: c’è l’accordo sul Superbonus, come dimostra il decreto legge approvato in Cdm. Novità anche per l’Irpef.