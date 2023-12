Milleproroghe | dal Superenalotto agli affitti della Pa | ecco le misure

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Nel decreto che prorogain scadenza il 31 dicembre in diversi ambiti, dalla pa alla sanità, trova spazio la proroga di due mesi del regime fiscale di vantaggio per il mondo dello sport per i nuovi contratti sottoscritti fino a febbraio, serie A del calcio inclusa

Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, l'associazione dei proprietari immobiliari, l'ultima novità in materia di casa è contenuta nel decretoesaminato oggiConsiglio dei ministri. L'articolo 3 della bozza prevede la "reiterazione del divieto di aggiornamento dei canoni per le locazioni passive degli enti pubblici". Ci può ...... c'è anche il rinvio30 novembre scorso al 30 giugno 2024 per la consegna dei beni strumentali. ... che era precedentemente stata oggetto di proroga da parte del decreto2023 , ...Nel decreto che proroga misure in scadenza il 31 dicembre in diversi ambiti, dalla pa alla sanità, trova spazio la proroga di due mesi del regime fiscale di vantaggio per il mondo dello sport per i nu ...Prima delle riunione del consiglio dei ministri, incontro tra Tajani e Salvini per trovare l'intesa sulla miniproroga del Superbonus, non inserito nel ...