Milleproroghe 2023 | cosa c' è nel decreto

In passato all'interno decreto - legge cosiddettoil governo aveva deciso di intervenire anche su questioni più delicate riguardanti l'intelligence, incassando alcune volte il rimbrotto ...Non è il rinvio al 2028 del taglio delle agevolazioni fiscali per i calciatori che il senatore Claudio Lotito, presidente della SS Lazio, aveva provato a inserire in manovra, ma il...A riguardo potrebbe arrivare un provvedimento a parte Sono 23 gli articoli nella bozza del decreto milleproroghe al vaglio del pre-consiglio dei ministri. Il documento visionato da… Leggi ...Nella bozza del Milleproroghe che entra in Consiglio dei ministri estese le agevolazioni fiscali per gli sportivi che si trasferiscono in Italia. Mentre ...