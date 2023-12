Milano | a città metropolitana 2 | 5 mln da Pnrr per forestazione aree in 19 Comuni

(Di giovedì 28 dicembre 2023), 28 dic. (Adnkronos) - Ladiha ottenuto un finanziamento di oltre 2,5 milioni di euro nell'ambito delMissione 2 -Componente 4 - Investimento 3.1 'Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano' per il biennio 2023-2024, a seguito dell'avviso emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase) e destinato allaurbana e periurbana del territorio dellemetropolitane. I progetti finanziati sono stati redatti da un gruppo di progettazione costituito dai tecnici di, Politecnico di, Università diBicocca e Parco Nord(nell'ambito della collaborazione già ...

Milano , 19 dic. (Adnkronos) - Il prefetto di Milano , Claudio Sgaraglia , questa mattina ha incontra to i sindaci della città metropolitana di Milano . ... (liberoquotidiano)

Milano può vantare il suo ottavo posto nella lista dei quartieri più cool del mondo stilata da Time Out, ma dietro la luccicante vetrina della moda ... (fmag)

C’è chi dice che il settore tecnicamente ancora non esiste, ma già promette di rivoluzionare la mobilità. Si tratta degli eVTOL, un acronimo che ... (open.online)

Quanti nell’ultimo anno si sono decisi a cercare una casa da acquistare hanno espresso una netta preferenza per Roma (9,4% delle ricerche totali), ... (ildenaro)

La tournée vedrà Claudio Baglioni esibirsi dal vivo nelle principali arene italiane, facendo tappa a, Torino, Bologna, Padova e Firenze, tra le altre, prima di chiudere a Roma con ......1% di Verona, mentre per quel che riguarda gli affitti balzano in cima alla classifica ledi ... a sorpresa, riesce a scalzare pure le mirabolanti performance diche, quindi, nel 2024 non ...