Milan | ultima spiaggia per Pioli Calciomercato | Guirassy e non solo

Tra venerdì e sabato l'giornata dell'anno solare e penultima del girone di andata: la capolista Inter a Genova ("2" a 1,60) per consolidare il primato, ila 1,45 contro il Sassuolo per riscattarsi. Bologna a 2,...Torna Berardi, fermato dall'influenza prima dell'gara, ma esce per il momento Boloca, sottoposto nei giorni scorsi ad un intervento chirurgico ...In vista della trasferta di San Siro con il,...Musah certo di non esserci, Jovic in forte dubbio. Il Milan si avvicina alla sfida col Sassuolo di sabato ancora una volta con tante assenze. L'americano ex Valencia, nonostante l'ottimismo di inizio ...GILA VILLAREAL LAZIO CALCIOMERCATO GABBIA MILAN- Intrigo di mercato tra Milan, Villareal e Lazio Ecco le ultime su Gabbia e ...