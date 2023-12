Milan-Sassuolo | probabili formazioni | orario | pronostico e diretta tv

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Chiude il 2023 nel miglior modo possibile. È l’obiettivo di undall’andamento altalenante in campionato che ha bisogno di vittorie e certezze. I rossoneri, dopo il 2-2 contro la Salernitana, hanno bisogno di 3 punti che blindino il terzo posto dalle tante inseguitrici pronte ad approfittare di un passo falso. Vittoria che, contro unda sempre ‘funesto’ per i rossoneri, aiuterebbe Stefano Pioli a passare un Capodanno più sereno in ottica permanenza. Vediamo i dettagli della sfida.(4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Simic, Theo Hernandez; Reijnders, Bennacer, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli(4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen; Volpato, Matheus Henrique; ...

Piove sul bagnato in casa Milan . Yunus Musah non ha smaltito il problema al flessore e anche oggi ha svolto un lavoro personalizzato: l’americano... (calciomercato)

Piove sul bagnato in casa Milan . Yunus Musah non ha smaltito il problema al flessore e anche oggi ha svolto un lavoro personalizzato: il ... (calciomercato)

Calcio 2023 - 2024 Serie A Tabellino partitaSquadra in casaSquadra avversariaIldopo la fallimentare trasferta di Salerno, nell'ultima partita dell'anno 2023 deve incontrare una delle sue bestie nere: il ...Spazio dunque alla coppia Ekuban - Gudmundsson , entrambi a segno contro il. Per l'...la partita in diretta Il pronostico Nel 'catino' di Marassi finora hanno vinto solo Fiorentina e, ...Si avvicina sempre più il rientro in campo del Milan, colto da una grande sorpresa nonostante il periodo negativo. Le ultime notizie. In casa Milan il momento è forse uno dei più delicati… Leggi ...Manca ancora una partita alla fine dell'anno solare, ma la difesa del club rossonero ha già battuto un record poco invidiabile ...