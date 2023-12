Milan | Pioli out … ma per chi? Conte | Potter e la pazza idea Guardiola

Infortunato anche Luka Jovic, sempre più grottesca la situazione in casa Milan . L'attaccante serbo, vice-Giroud tra i più brillanti nelle ultime ... (liberoquotidiano)

Stefano Pioli dovrebbe lasciare il Milan al termine della stagione e al momento ci sarebbero 4 nomi in corsa per sostituirlo (pianetamilan)

Il Milan si prepara ad affrontare il Sassuolo nella prossima sfida di Serie A. Stefano Pioli è chiamato a fare una scelta in difesa (pianetamilan)

Pare che la vacanza a Miami fosse già prenotata e pagata prima dell'accordo con Red Bird. E che sia andata come quando i comuni mortali cambiano ... (liberoquotidiano)

