Milan | la rovesciata delle polemiche per ' Ibra' e l' ultimatum a Pioli

Stefano Pioli rischia di perdere la panchina delmentre Zlatan Ibrahimovic si esibisce in una spettacolarein spiaggia a Miami. Vacanza programmata da tempo per l'ex bomber svedese e dall'11 dicembre 2023 senior advisor di RedBird e ...... ilavrebbe meritato la precedenza, Ibrahimovic avrebbe potuto disdire e presenziare a Milanello anziché godersi la spiaggia di Miami. Poco furbo, poi, postare lasui social: l'Ibra -...L'attaccante guineano dello Stoccarda costa 17 milioni, ma andrà in Coppa d'Africa, non è più giovanissimo, chiede ...Nonostante abbia smesso le scarpette e indossato una nuova veste da consulente per il Milan, Zlatan Ibrahimovic non sembra aver perso i suoi numeri. In un video pubblicato su Instagram girato sulle ...