Milan | Impallomeni | “Troppi infortuni | difficile gestire la situazione”

Stefano Impallomeni , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan (pianetamilan)

A TMW Radio, durante Maracanà, ospite fisso Stefano, giornalista ed ex calciatore. Napoli, situazione difficile per Mazzarri: "C'è qualcosa ...o Napoli "Ilrischia, se sbagli ...Vedremo se sarà ancora duello o triello, perché non escludo del tutto ancora il"., parlando poi della Roma ha sottolineato come la formazione di José Mourinho sia riuscita a ...A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Alberto Polverosi, giornalista ‘Corriere dello Sport’.Stefano Impallomeni e Andrea Stramaccioni hanno espresso le proprie opinioni sulla gestione di Allegri alla Juventus ...