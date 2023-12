Milan | Galli | “Gabbia darà il suo contributo in campo e di milanismo”

Filippo Galli , ex calciatore e dirigente del Milan , ha parlato a Tuttosport del ritorno di Gabbia in rossonero Filippo Galli , ex calciatore e ... (calcionews24)

Filippo, ex calciatore e dirigente del, ha parlato a Tuttosport del ritorno di Gabbia in rossonero Filippo, ex calciatore e dirigente del, ha parlato a Tuttosport del ritorno di Gabbia ...Di Gabbia abbiamo parlato con Filippo, per anni al vertice del settore giovanile del, il ritorno di Matteo Gabbia è la mossa giusta per sistemare la difesa del" ...Il giornalista Alfredo Pedullà critica il club rossonero per quanto accaduto nell’ultimo periodo. Alfredo Pedullà non usa mezzi termini per commentare il momento negativo del Milan su Sportitalia. “Qu ...L’ex difensore Filippo Galli ha espresso il suo parere sull’operazione che potrebbe portare al ritorno anticipato dell’ex Primavera. Tutta la stampa sportiva italiana è concorde nel dare praticamente ...