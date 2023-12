Milan | è Guirassy l' attaccante per il rilancio | ma c' è da convincere lo Stoccarda

Il Milan ha scelto: all in su Serhou Guirassy, macchina da gol in Bundes liga. Il francese di Arles, nazionale guineano classe 1996, prodotto del ... (dailymilan)

Hansi Müller , ex attaccante dell'Inter di casa a Stoccarda, ha descritto Serhou Guirassy , che piace al Milan per il calciomercato invernale (pianetamilan)

Hansi Müller , ex attaccante dell'Inter, ha parlato di Serhou Guirassy , centravanti che piace al Milan per il calciomercato invernale (pianetamilan)

o David per il dopo Giroud . Giursassy, i numeri in Bundesliga ., la Coppa d'Africa e il decreto crescita. Il centravanti della Guinea da metà gennaio sarà in Coppa d'Africa .Anche ilè pronto ad accelerare per, 27enne attaccante dello Stoccarda che dovrà far rifiatare Giroud, fino a prenderne il suo posto. Nonostante un buon percorso di Jovic, il francese ...Marco Di Vaio, dirigente ed icona del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha precisato la posizione di Joshua Zirkzee.Su che tipo di attaccante è Guirassy: «Uno dei più completi che io abbia mai visto. Se vedete i suoi gol, soprattutto i primi, sono tutti diversi. Di alta… Leggi ...