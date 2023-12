Milan | dal Belgio | nuova idea per la difesa | c'è già il prezzo

Il Milan ha scelto: all in su Serhou Guirassy, macchina da gol in Bundes liga. Il francese di Arles, nazionale guineano classe 1996, prodotto del ... (dailymilan)

Il Milan è alla ricerca del grande colpo in grado di spostare gli equilibri in attacco. L’ obiettivo numero uno è Serhou Guirassy , la sorpresa della ... (calcioweb.eu)

MAIRE , gruppo quotato su Euronexte attivo nella trasformazione delle risorse naturali, ha annunciato che la sua controllata ... senza infortuni che abbiano comportato assenzalavoro (LTI, ...suo canto, la Roma si è mossa con alcuni intermediari per capire la fattibilità dell'operazione ... Sul giocatore ci sono anche Atalanta ee, non per ultimo, il Napoli . Il club partenopeo, ...(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Lascia il calcio giocato a 42 anni il portiere spagnolo Diego Lopez, che in oltre 20 stagioni da professionista ha indossato anche la maglia del Milan, tra il 2014 e il 2016, e ...L'ex portiere del Milan, Diego Lopez ha deciso di lasciare il calcio a 42 anni. Lo spagnolo è reduce da alcuni mesi di inattività dopo le 5 presenze collezionate nella scorsa stagione con la maglia ...