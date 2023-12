Milan | contatti con Nigeria e Algeria per Chukwueze e Bennacer | la situazione

Ci sono già stati deitra le parti: serve chiaramente il via libera degli inglesi, che ... Calciomercato, scelto Guirassy per l'attaccoCon il Lille poco propenso a far sconti per Jonathan ...Guirassy o un esterno Per l'attacco sono previsti nuovientro il fine settimana con lo ...e all'emergenza sugli esterni (Okafor infortunato e Chukwueze con la Nigeria) ha spinto ila ...Con l’uscita dalla Champions League e l’obiettivo scudetto sempre più lontano, ecco che per il Milan la coppa Italia rappresenta una ghiotta occasione per nobilitare la stagione con la vittoria di un ...Il club rossonero incontrerà a breve la società proprietaria del cartellino per provare a definire l'operazione: gli ultimi aggiornamenti ...