Milan | ancora brutte notizie | Musah out contro il Sassuolo | anche Jovic è a rischio

Il Milan può sprofondare a -11 dall’Inter domani, e in ogni caso passerà Natale come minimo a -8 dalla vetta. Nonostante ciò Loftus-Cheek , ... (inter-news)

Stefano Pioli ritorna a rischi dopo il pareggio del Milan contro la Salernitana. L’ipotesi esonero non è da escludere anche se non sembra la ... (notizie)

Il Milan ha ripreso oggi gli allenamenti, dopo il giorno libero concesso da Stefano Pioli per Natale, in vista dell'ultima partita del 2023,... (calciomercato)

Il Milan ha ripreso oggi gli allenamenti, dopo il giorno libero concesso per Natale, in vista dell'ultima partita del 2023, la sfida contro... (calciomercato)

Stefano Pioli è ancora costretto a optare per qualche azzardo per gestire l'emergenza infortuni del suo Milan . Contro il Sassuolo sabato a San Siro, ... (247.libero)

Il club è tornato a farsi vivo di recente, con la speranza di convincere l'exa scegliere l'... Niente da fare: Hakan ha rifiutato. Calhanoglu, discorso rinviato Gli arabi non mollano, ma ...... Dario era un grande appassionato di calcio, tifosissimo delma anche di corsa in montagna; ... Noncomunicati luogo, giorno e ora dei funerali. Scarica il PDF paginaAnche l'Inter ha dimostrato interesse per il portoghese, con precedenti contatti anche con il Milan. Tuttavia, a Torino stanno lavorando ... usufruire di agevolazioni fiscali rende la trattativa ...Piove sul bagnato in casa Milan. Yunus Musah non ha smaltito il problema al flessore e anche oggi ha svolto un lavoro personalizzato: l’americano sarà escluso dalla lista dei convocati per la partita ...