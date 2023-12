Milan | accelerazione sul bomber | mercato | colpo Champions a gennaio

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Ilaccelera per Serhou Guirassy. Il 27enne attaccante francese naturalizzato guineano è definitivamente esploso nello Stoccarda. Attualmente è secondo nella classifica marcatori con 17 reti, alle spalle di Harry Kane, in testa con 21 gol. Ha una clausola rescissoria di 17 milioni di euro, che il club rossonero sarebbe pronto a pagare. Ma sul giocatore, che asarà comunque impegnato in Coppa d'Africa con la Guinea, ci sarebbero anche Manchester United e Tottenham. L'Inter, intanto, è ai dettagli con il Bruges per l'esterno canadese Buchanan, ma vorrebbe anche trattare con il Napoli per Zielinski.

