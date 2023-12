Migranti | nuovi sbarchi a Lampedusa | oggi quasi 200 persone

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Sei, per un totale di 198arrivati nella giornata di. Il primo è avvenuto la notte scorsa prima dell’alba: 87sono giunte sull’isola siciliana su due barchini bloccati dalle motovedette della guardia di finanza. A bordo c’erano 45(tra cui 6 donne) originarie di Mali, Guinea, Senegal, Gambia e Camerun e 17 tunisini (tra cui 4 minori). Un gruppo di 25 (6 donne e 7 minori) è stato invece intercettato dai carabinieri a Cala Madonna. Tutti sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove stamattina c'erano 886 ospiti, fra cui 96 minori non accompagnati. La Prefettura di Agrigento ha subito disposto, d'intesa con il Viminale, il trasferimento di 300 a Porto Empedocle. Già ieri sera altri 300 erano stati trasferiti allo stesso modo. ...

... così, ha provveduto all'avvio della formazione per un primo gruppo di 20, cui seguirà ... Il presidente Corrado Di Niro ha incontrato, nelle ultime settimane, ivertici del governo ......Somaschi - Gruppo "Legami" - Opera don Guanella - Osservatorio giuridico per i diritti dei... Croce Rossa Italiana, Gruppo "Legami", Gruppo "Elleboro",Orizzonti, Ordine Francescano ...I barchini intercettati dalla guardia di finanza e dalle motovedette di Frontex sono stati sei. La maggior parte delle persone provengono dal Mali, Guinea, Senegal, Gambia, Camerun e Tunisia.(ANSA) – NEW YORK, 28 DIC – Il sindaco di New York prova a limitare l’arrivo degli autobus carichi di migranti nella metropoli nel tentativo di contenere quella che è ormai una crisi sociale ed umanit ...